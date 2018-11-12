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12 ноября 201807:25

Тереза Мэй отменила экстренное заседание кабмина по Brexit

Британский премьер Тереза Мэй вынужденно отменила экстренное заседание кабмина по Brexit. Оно должно было пройти сегодня.

Как сообщает издание "Индепендент", соглашение с ЕС по поводу выхода королевства всё еще не готово. И Лондону, очевидно, придется готовиться к очень дорогостоящей процедуре, передает "Россия 24".

Кроме того, внеочередной саммит Евросоюза для утверждения сделки с Великобританией находится под большим вопросом. Начало процесса Brexit намечено на 29 марта, но план Мэй пока не устраивает ни её кабинет министров, ни Брюссель.

На прошлой неделе в отставку подал Джозеф Джонсон, замминистра транспорта Великобритании и брат бывшего главы МИД Бориса Джонсона. По его словам, королевству нужен повторный референдум по поводу Brexit.

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