В Палермо стартует Международная конференция по Ливии

В итальянском Палермо сегодня откроется Международная конференция по Ливии. Официальный Рим рассчитывал на участие в переговорах всех сторон конфликта. На конференцию прибыли глава Правительства национального согласия, председатель Палаты представителей страны и глава Высшего госсовета Ливии, передает телеканал "Россия 24".

Но, по данным прессы, скорее всего на встречу не прибудет командующий Ливийской национальной армии маршал Хафтар, который контролирует восток страны. На переговорах будут делегации из ряда стран Африки и Европы. Россия тоже участвует.