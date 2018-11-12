Венесуэла обвинила Колумбию в разрыве дипломатических контактов

Глава венесуэльского МИД заявил, что власти Колумбии разорвали дипломатические отношения двух стран. И теперь, заявляет Хорхе Арреаса, у министров иностранных дел нет никакого канала связи.

Также дипломат обратился к президенту Колумбии. Ивана Дуке он призывает возобновить мирные переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения".

На прошлой неделе лидер Венесуэлы Николас Мадуро поручил военным нейтрализовать вооруженные группы из Колумбии, которые находятся на венесуэльской территории и нападают на её бойцов Национальной гвардии, сообщает "Россия 24".