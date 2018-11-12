Ферстаппен приговорен к общественным работам за потасовку с Оконом
Голландский пилот команды "Формулы-1" Red Bull Макс Ферстаппен приговорен к общественным работам после выяснения отношений с французским гонщиком Эстебаном Оконом. По окончании Гран-при Бразилии голландец устроил потасовку в паддоке.
После инцидента оба пилота и представители команд были вызваны к стюардам, которые устроили слушания. Как сообщает F1News.Ru, по их итогам позицию Ферстаппена приняли, однако за факт нарушения спортивного кодекса FIA его накажут на два дня общественных работ во время мероприятий организации.
There was contact on the track, and a bit off it too 😡 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/OajZ1UM4lL— Formula 1 (@F1) 11 ноября 2018 г.
Напомним, что Окон и Ферстаппен столкнулись за 27 кругов до финиша. Голландец шел лидером, а француз отставал от него на один круг. В результате столкновения Ферстаппен потерял много времени и лидерство в гонке. Его обогнал Хэмилтон, который до конца гонки не упустил первого места и стал победителем этапа.
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