Ферстаппен приговорен к общественным работам за потасовку с Оконом

Голландский пилот команды "Формулы-1" Red Bull Макс Ферстаппен приговорен к общественным работам после выяснения отношений с французским гонщиком Эстебаном Оконом. По окончании Гран-при Бразилии голландец устроил потасовку в паддоке.

После инцидента оба пилота и представители команд были вызваны к стюардам, которые устроили слушания. Как сообщает F1News.Ru, по их итогам позицию Ферстаппена приняли, однако за факт нарушения спортивного кодекса FIA его накажут на два дня общественных работ во время мероприятий организации.

