На сладкие газированные напитки могут ввести акциз

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20 процентов. Минздрав поддержал инициативу экспертного совета при Правительстве ввести акциз на газировку. Предложение содержалось в Отзыве совета на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

Если решение о введении акциза будет принято, средняя цена за литр сладкой газировки поднимется с 65 до 78 рублей за литр, сообщает телеканал "Россия 24".