ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" в Единой лиге

В Единой лиге по баскетболу состоялся один из принципиальнейших матчей России, в котором краснодарский "Локомотив-Кубань" в родных стенах проиграл московскому ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 93:76 в пользу столичных армейцев.

Баскетболисты ЦСКА с самого начала матча захватили преимущество, ведя в первой четверти в "+14" очков. В дальнейшем армейцы продолжали вести игру и довели поединок до победы. Самым результативным игроком матча стал армеец Нандо Де Коло, который набрал рекордные 30 очков. У "Локо" наибольшее количество очков на счету Дмитрия Кулагина (18).

ЦСКА продолжает свою беспроигрышную серию, выиграв семь матчей из семи сыгранных в Единой лиге. Подопечные Димитриса Итудиса лидирует в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" при трех победах трижды проиграл и занимает пятую строчку в таблице.