НХЛ. Варламов отразил 26 бросков и помог "Колорадо" прервать серию поражений

В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. В ночь на 12 ноября состоялся очередной игровой день. "Колорадо Эвеланш" на чужом льду одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Российские игроки в составе победителей - защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев — результативными действиями отметиться не смогли. А вот голкипер Семен Варламов отразил 26 бросков из 27 по своим воротам и помог своей команде прервать серию из пяти поражений.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Бостон Брюинз" – "Вегас Голден Найтс" – 4:1, "Виннипег Джетс" – "Нью-Джерси Девилз" – 5:2, "Сан-Хосе Шаркс" – "Калгари Флэймз" – 3:1.