На выборах в ЛНР лидирует Пасечник, в ДНР - Пушилин

11 ноября в самопровозглашенных республиках Донбасса прошли выборы глав республик и местных парламентов.

На выборах в Луганской народной республике подсчитано 96 процентов бюллетеней. Как сообщила председатель местного ЦИК Елена Кравченко, на выборах главы ЛНР лидирует Леонид Пасечник — за него проголосовали 68,4 процента избирателей, передает ТАСС.

Всего на пост главы ЛНР претендовали четыре кандидата — исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, руководитель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и глава Республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.

На выборах в парламент ЛНР, сообщает РИА Новости, лидирует возглавляемое Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" (74,13% голосов). Еще одно общественное движение, участвовавшее в выборах, — это "Луганский экономический союз". Всего будут избраны 50 депутатов, места будут распределены пропорционально набранным голосам.

В Донецкой народной республике подсчитаны 97,52 процента бюллетеней. Лидирует исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, у него — 60,9 процента голосов. Такие данные привела глава ЦИК Ольга Позднякова.

По ее словам, голоса избирателей распределились так: Денис Пушилин — 60,9%, Роман Храменков — 14,1 процента, Елена Шишкина — 9,2 процента, Роман Евстифеев — 7,8 процента голосов, Владимир Медведев — 6,4 процента.