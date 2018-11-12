Кубок мира. Российские шорт-трекисты завоевали две медали в эстафетах

В ночь на понедельник, 12 ноября в американском городе Солт-Лейк-Сити завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России по тогам соревнований завоевала три медали — две серебряные и одну бронзовую.

Мужская сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Константина Ивлиева, Александра Шулгинова и Павла Ситникова заняла второе место в эстафете на дистанции 5000 м. Российская женская команда в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Екатерины Константиновой и Эмины Малагич взяла серебро в аналогичной дисциплине на дистанции 3000 м.

Кроме того, Просвирнова ранее стала второй в индивидуальном забеге на дистанции 1000 м.