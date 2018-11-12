Кубок Федерации. Сборная Чехии победила в шестой раз за 8 лет

Женская сборная Чехии по теннису продолжает доминировать в крупнейшем командном турнире – Кубке Федерации. Даже в отсутствие своих лидеров Петры Квитовой и Каролины Плишковой чешки на домашнем стадионе выиграли очередной финал у команды США – 3:0.

В Праге все решилось уже в первых трех личных встречах. Барбора Стрыцова выиграла у Софии Кенин (6:7, 6:1, 6:4), а Катерина Синякова – у Элисон Риск (6:3, 7:6) и Кенин (7:5, 5:7, 7:5). В результате еще одна одиночная игра и парная комбинации были отменены.

Этот успех стал для чешек 11-й победой в истории и шестым успехом за последние 8 лет. Сборная Чехии также побеждала в Кубке Федерации в 2011-12 и 2014-16 гг. Стоит отметить, что на финал не вышли не только лидеры чешского женского тенниса, но и сильнейшие американки – Слоан Стивенс, Серена и Винус Уильямс и Мэдисон Кейз.