12 ноября 201810:55
Франк Рибери избил журналиста за критику в свой адрес
Французский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери избил спортивного журналиста после матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией". Встреча прошла 10 ноября в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Инцидент произошел после игры на парковке у стадиона возле автобуса "Баварии". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, Рибери вступил в словесную перепалку с французским журналистом Патриком Гийю, который работает экспертом по бундеслиге на одной из радиостанций и несколько раз критиковал футболиста. Отмечается, что Рибери нанес соотечественнику несколько пощечин и ударил в область туловища.
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