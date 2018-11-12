Житель Новосибирска атаковал сотрудника Росгвардии клинком, извлеченным из трости. Видео

Камера наблюдения, установленная в новосибирском магазине, запечатлела нападение на сотрудника правоохранительных органов, произошедшее в минувшую пятницу, 9 ноября.

По данным следствия, 42-летний мужчина взял спиртное и принялся его употреблять, оказавшись расплатиться.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались убедить недобросовестного покупателя в необходимости соблюдения принятых правил товарно-денежных отношений, но их оппонент не подчинился.

В какой-то момент мужчина извлек из рукояти трости клинок и ткнул им в одного из правоохранителей.

Как отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, страж порядка был в бронежилете, поэтому не получил телесных повреждений.

Росгвардейцы скрутили нападавшего. В отношении него заведено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" – за совершение подобного преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.