Тема:
Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 1 час назад
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
Исследователям давно известно, что метаболизм людей напрямую связан с циркадными ритмами. Однако открыты и изучены ещё далеко не все закономерности.
Так, в ходе новой работы учёные из Медицинской школы Гарвардского университета выяснили, что количество калорий, которые человек сжигает во время отдыха, изменяется в течение суток.
В частности, находясь в состоянии покоя, люди сжигают на 10% больше калорий во второй половине дня и ранним вечером, чем ранним утром.
По словам авторов работы, эти данные в очередной раз подтверждают важную роль циркадных ритмов в управлении метаболизмом. Кроме того, новые сведения помогают объяснить, почему нарушения режима питания и режима сна и бодрствования, связанные, к примеру, с изменением часовых поясов или работой в ночную смену, становятся одним из ключевых факторов набора веса.
В ходе исследования специалисты поместили семь добровольцев в лабораторию, где не было часов, окон, средств связи и Интернета. Иными словами, люди не могли узнать, который час.
В течение трёх недель графиком участников руководили специалисты, указывая, когда им ложиться спать, просыпаться и питаться. При этом ежедневно "отбой" сдвигался на четыре часа вперёд. Это была своего рода имитация путешествия по различным часовым поясам, при этом "кругосветку" участники совершали за неделю.
Очевидно, что в таких условиях внутренние часы организма не могли идти в ногу с реальным временем. В результате они начали "показывать" своё собственное время, не опираясь на внешние сигналы вроде восхода солнца или привычного звонка будильника.
Такое время, которые отсчитывает наш внутренний хронометр, называется биологическим. Оно, как правило, "синхронизируется" с фактическим временем суток, но может и не зависеть от него (так же, как биологический возраст человека не зависит от возраста по паспорту, например).
Измерив скорость метаболизма участников в различное биологическое время, авторы работы увидели, что затраты энергии во время отдыха являются самыми низкими в циркадной фазе, которая соответствует поздней ночи на биологических часах. А самый высокий расход энергии в состоянии покоя наблюдался в циркадной фазе, которая наступала примерно через 12 часов, в разгар биологического дня, и длилась до биологического вечера.
В целом добровольцы сжигали в дневное и вечернее время на 130 калорий больше, чем в утреннее.
Было сделано ещё одно любопытное наблюдение. Специалисты оценили так называемый респираторный фактор (respiratory quotient), или коэффициент дыхания, участников. Он используется для расчёта скорости метаболизма макронутриентов – белков, жиров и углеводов.
Оказалось, что этот показатель также зависел от циркадной фазы. Он был самым низким в вечернее биологическое время и достигал пика в биологическое утро.
По словам авторов работы, полученные данные впервые позволяют охарактеризовать взаимосвязь циркадных ритмов и энергетических затрат в состоянии покоя.
Тем, кто стремиться держать себя в форме, эксперты напоминают, что важно не только то, что мы едим, но и то, когда мы это делаем, а также когда мы отдыхаем. Это влияет на то, сколько энергии мы сжигаем или храним в виде жира, пишут исследователи.
Они намерены продолжить работу и рассмотреть другие взаимосвязи, к примеру, корреляцию между аппетитом, реакцией организма на приём пищи и временем суток. Кроме того, интересно выяснить, как время сна, его продолжительность и регулярность влияют на метаболизм, заключают учёные.
Научная статья по итогам этого исследования опубликована в журнале Current Biology.
Кстати, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее сообщали, что внутренний хронометр регулирует не только метаболизм, но и многие другие процессы в организме. От него зависит, к примеру, успех операций на сердце, скорость заживления ран и даже способность к зачатию.
Ранее по теме
-
Найдена новая опасность недосыпа4 суток назад
-
Без вариантов: ящерицы тоже видят сны1 месяц назад
-
Пора вставать: слишком большое количество сна вредит мозгу человека1 месяц назад
-
Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном1 месяц назад
-
Новый анализ крови определит время на биологических часах организма1 месяц назад
-
Исследователи открыли способ питания, продлевающий жизнь2 месяца назад
Сейчас
Цеповяза освободили из ШИЗО
Картина дня
-
Трамп обсудил ДРСМД с Путиным, Макроном и Меркель
- На выборах в ЛНР лидирует Пасечник, в ДНР - Пушилин
- Учительница, унижавшая школьницу из-за неопрятной одежды, уволилась
- На выборах в Хакасии одержал победу кандидат от КПРФ
- Американский истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"
Самое читаемое
-
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью
- Алла Пугачева сообщила о своей болезни
- Без лекарств: медики нашли простой способ снизить давление
- Семья с маленькими детьми насмерть отравилась грибами
- Известная актриса умерла в 45 лет из-за болезни
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Россия и Казахстан наметили новые перспективы
- Техосмотр в России может стать индивидуальным
- Тверская область совершила цифровую революцию
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
От аферы с датчиками дыма пострадали тысячи москвичей
- На Москву надвигается холодный антициклон
- В Битцевском лесу нашли ласку-фотомодель
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов
- В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного
- Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы врагов
- Как пестициды изменяют поведение целых колоний опылителей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"