Лера Кудрявцева выложила фото с 3-месячной дочкой и хоккеистом Макаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая в конце лета стала одновременно и бабушкой, и мамой, выложила в "Инстаграме" фото со своей 3-месячной дочкой и мужем – хоккеистом Игорем Макаровым.

При этом лицо ребенка она "закрыла" голубым и розовым сердечками, снабдив снимок только смайлами, без подписи.

Это первый ребенок 47-летней телеведущей и 30-летнего спортсмена. Девочку назвали Мария.

У Кудрявцевой есть взрослый сын, у которого в августе родился сын Лев.