Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

12 ноября на канале "Россия 1" большая премьера — новый остросюжетный сериал режиссера Сергея Урсуляка "Ненастье". Этот фильм — мощное высказывание автора о 90-х годах в нашей стране. Большие деньги, громкие преступления, страстная любовь и великие надежды. В ролях — звезды: Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Какие сюрпризы ждут зрителей?

"Коминтерном" прапорщик с мозгами генерала Серега Лихолетов называет братство ветеранов Афгана, и в стране, которой больше нет, им силой приходится брать сначала свое, а потом и чужое.

"Они давали присягу, они верили, любили, они просто были люди", — делится актер Александр Горбатов.

Верить и любить — в то время, когда ни веры, ни любви не остается: эту пронзительную историю режиссер Сергей Урсуляк расскажет так, как умеет только он, — потрясающе достоверно. Вместе с удивительными артистами бесстрашный Сергей Маковецкий сыграл в "Ненастье" свою самую неожиданную роль.

"Вообще, эта история о хороших, молодых, талантливых, но искалеченных людях — в этот страшный переходный период, и потом вдруг 91-й, и они смотрят — там есть эти кадры, когда Горбачев прощается с нами, со страной", — рассказывает народный артист России Сергей Маковецкий.

"В 90-е мы все стояли перед выбором. Кто-то делал такой выбор, кто-то другой, но то, что мы все пострадавшие, для меня это абсолютно ясно. Мы пережили тяжелейший момент, и нам можно посочувствовать. И мы должны сочувствовать друг другу", — уверен режиссер сериала "Ненастье" Сергей Урсуляк.

В основе фильма — роман Алексея Иванова "Ненастье": это и захватывающий детектив, и тонкая драма, и душераздирающая история любви.

Судьбы и время — узнаваемое в мельчайших деталях и наполненное музыкой.

Главная телепремьера года, потрясающее кинопутешествие в 90-е — фильм Сергея Урсуляка "Ненастье" уже этим вечером на телеканале "Россия".