Из кабинета замглавы "Вертолетов России" украли более 3 миллионов

Из кабинета заместителя главы компании "Вертолеты России" украли более трех миллионов рублей.

Офис компании находится в доме 68 на улице Бутырский Вал в Москве. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный злоумышленник проник в кабинет заместителя генерального директора компании, отжав пластиковое окно. Он взломал сейф и украл деньги. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 6 тысяч 540 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".