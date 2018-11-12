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12 ноября 201812:10

МИД России не против участия талибов в политическом процессе в Афганистане

В России не будут выступать против участия движения "Талибан" (запрещено в РФ) в процессе политического урегулирования в Афганистане.

"Талибы настаивают на том, что они должны быть полноценными участниками переговоров. Это суверенное право афганского народа", — пояснил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает ТАСС.

Он также отметил, что Россия также не сомневается в легитимности политического офиса талибов в Дохе, представители которого принимают участие в переговорах.

9 ноября в Москве состоялась консультации по Афганистану, в которых приняли участие заместители министров иностранных дел, спецпредставители и наблюдатели от целого ряда стран, а также делегация политического офиса движения "Талибан". Ранее подобные консультации состоялись в начале сентября.

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