Тренер "Зенита" Семак: с ЦСКА нам не хватило остроты в атаке
Наставник футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак после поражения своих подопечных в ключевом матче 14-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2) отметил, что его команда выглядит истощенной, прежде всего, эмоционально. Именно эмоций питерцам не хватило в гостях против армейцев.
"Первый пропущенный из-за ошибки мяч повлиял на ход игры, — цитирует Семака официальный сайт "Зенита". – ЦСКА стал более уверенно играть, у нас разладилась та игра, которая была. Допускали много ошибок. После пропущенного мяча поставили себя в сложное положение".
При этом тренер отмечает, что во втором тайме его игроки перестроились, усилили давление: "Но, чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один мяч. Этого не удалось сделать. Проанализируем, отдохнем. Окончился трудный для нас цикл, провели много выездных игр. Команда выглядит истощенной эмоционально и функционально. Перерыв для нас очень важен".
Говоря об участии в игре капитана сборной Артема Дзюбы, Семак сказал: "У игрока было повреждение, его участие в игре было под вопросом. Но в результате он был готов сыграть. Замена была связана с тем, что он сам ее попросил. Медицинские штабы "Зенита" и национальной сборной будут решать, как нужно действовать".
"Нам не хватало остроты в атаке. Что касается контроля, то было нормально. Можно было вносить коррективы, но проблем не возникало. К сожалению, ошибку первыми совершили мы, поставив в комфортное положение армейцев, которые любят обороняться и убегать в быстрые атаки. К сожалению для нас, поставили в выгодную ситуацию соперника", — признал наставник "сине-бело-голубых".
При этом тренер не стал сетовать на сложности календаря: "Такой календарь, мы же не выбираем. Чтобы играть в более приемлемых условиях, нужно выступать в Лиге чемпионов. Такая же ситуация была перед играми с "Локомотивом" и "Спартаком". Добавились длинные перелеты. Непросто, но это часть профессии. Должны делать максимум из того, что мы можем".
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