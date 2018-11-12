В "Мерс" автора "Дневника хача" на полном ходу врезалась девушка, занятая телефоном

"Мерседес" известного блогера Амирана Сардарова — автора канала "Дневник хача" пострадал из-за въехавшей в него женщины-водителя.

В своем "Инстаграме" Амиран опубликовал видео разбитого "зада" авто, пояснив: авария произошла, когда он остановился, чтобы повернуть.

Однако ехавшая следом женщина отвлеклась на телефон и не успела вовремя притормозить. По словам блогера, она въехала с такой силой, что он даже подпрыгнул в машине.

"Вот что бывает, когда отвлекаешься на "Инстаграм", — говорит блогер и сообщает, что, к счастью, в ДТП никто не пострадал, хотя машине Сардарова предстоит недешевый ремонт.