В Москве безработный жестоко избил пенсионерку, кормившую кошек

В Москве мужчина избил 78-летнюю пенсионерку, кормившую кошек во дворе.

Инцидент произошел 11 ноября на улице 7-я Лазенки. Старушка кормила кошек возле жилого дома. Неожиданно к ней подошел мужчина и начал душить ее. Затем он повалил пенсионерку на землю и начал бить ногами по голове. Когда она потеряла сознание и перестала двигаться, нападавший скрылся.

Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, злоумышленник задержан. Им оказался 33-летний безработный житель столицы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Потерпевшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, переломы костей лица и основания черепа, ушибленная раны головы и другие повреждения.

В мае на улице Борисовские пруды молодой человек жестоко избил пенсионерку, которая случайно попалась ему на пути. Позже женщина скончалась в больнице. Нападавший оказался бомжом и наркоманом.