Водитель и его пассажирка оказались в больнице после неудачной попытки уйти от погони. Видео

Полицейская погоня за нарушителем ПДД завершилась аварией с пострадавшим – полиция Марий Эл обнародовала кадры с регистратора патрульного автомобиля, запечатлевшего инцидент, произошедший в минувшее воскресенье, 11 ноября.

На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris, двигавшийся с превышением скорости. Водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться.

Мужчина, находившийся за рулем Hyundai "неоднократно создавал опасные ситуации, выезжая на встречную полосу движения, обгоняя автомашины, ехавшие в попутном направлении, пересекая сплошную линию разметки". В итоге он врезался в грузовик и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась.

В результате ДТП травмы получил сам нарушитель и его пассажирка. Оба пострадавших были госпитализированы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, водитель Hyundai отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

По предварительным оценкам стражей порядка, общая сумма штрафов составит несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, мужчина будет лишен права управлением транспортным средством минимум на полтора года.