Нурмагомедов посетил Нигерию с благотворительной акцией

Российский боец смешанных единоборств и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Нигерию в рамках благотворительной акции.

Как сообщил журналист Ариэль Хельвани на своей странице в Twitter, целью благотворительного проекта является восстановление скважин с питьевой водой в Африке и строительство медицинских центров. Он также опубликовал фото, на котором Нурмагомедов запечатлен в компании африканских детей.

UFC lightweight champion @TeamKhabib is currently in Nigeria on a charity mission. Main objectives are to repair water wells and build new medical centers. Here’s a photo his team sent me of Khabib with some local kids earlier today. pic.twitter.com/xmJ9kF3jVU