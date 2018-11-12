Вице-президент "Монако" Васильев: Рыболовлев не будет продавать клуб

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, на которого в княжестве Монако заведено дело по обвинению в коррупции, не собирается продавать футбольный клуб из Монте-Карло, который участвует в чемпионате Франции. Об этом журналистам сообщил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Проблемы Рыболовлева с законом, по словам топ-менеджера экс- и вице-чемпионов Франции, не мешают миллиардеру заниматься футбольным проектом, которому он посвятил значительную часть жизни и собственных средств. При этом Васильев отказался развивать тему, при каких условиях бизнесмен может расстаться с "Монако".

"Настолько я знаю, у господина Рыболовлева есть мечта и если она сбудется – то есть "Монако" выиграет Лигу чемпионов, — тогда, возможно, он может продать клуб", — цитирует Васильева Canal Football Club на своей странице в социальной сети Twitter.

#CFC

🗨️ Vadim Vasilyev : " Si un jour le rêve de Dimitri Rybolovlev de gagner la Ligue des Champions devient réalité, là peut être qu'il vendra le club" 🏆 pic.twitter.com/Sul8XthAwu — Canal Football Club (@CanalFootClub) 11 ноября 2018 г.

Как уже сообщали Вести.Ru, 6 ноября стало известно о задержании Рыболовлева в связи с судебным расследованием по делу о коррупции и так называемой "торговле влиянием". Позже бизнесмен был освобождён из-под стражи, после чего покинул Монте-Карло и приехал в Россию.