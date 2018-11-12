Хоккейная "Северсталь" уволила главного тренера Гулявцева

Клуб Западной конференции Континентальной хоккейной лиги "Северсталь" объявил об увольнении главного тренера команды мастеров Александра Гулявцева. Наставник работал с череповчанами с 2016 года. В этом сезоне "сталевары" идут 11-ми в конференции и пока не проходят в плей-офф.

Руководство "Северстали" поблагодарило Гулявцева за работу и сообщило через официальный сайт клуба, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. Торгаев завершал в Череповце свою игроцкую карьеру, а с 2017 года работал в команде Гулявцева тренером.