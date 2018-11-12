Антропологи дополнили историю первых поселенцев Северной и Южной Америки

Результаты сразу трёх исследований позволяют по-новому взглянуть на появление первопоселенцев в Северной и Южной Америке и их последующее расселение на двух континентах.

Вопрос о том, как, когда и почему человек впервые появился в Новом Свете, представляет значительный интерес для антропологов и был поводом для дебатов на протяжении веков.

Изначально (из-за недостатка информации) считалось, что история прибытия людей в Северную и Южную Америку была довольно простой. Предполагалось, что небольшие группы людей неспешно пересекли Берингов пролив в самом конце последней ледниковой эпохи, примерно 15 тысяч лет назад. Потребовались тысячи лет на расселение людей по Северной Америке и прибытие в Южную Америку. Вот, собственно, и всё.

Недавние же работы показали, что всё было не совсем так. Как говорят антропологи, люди не столь предсказуемы.

На днях были опубликованы два генетических исследования, тесно связанных друг с другом. Первая работа представлена в издании Science, вторая – в журнале Cell. Они описывают расселение людей на двух континентах по мере их углубления на юг и на север.

Третья статья, опубликованная в издании Science Advances, показывает, что случилось с одной из групп переселенцев, решивших осесть в Андах. У них прослеживается уникальный эволюционный путь.

Первая научная работа была проведена под руководством Дэвида Мельцера (David Meltzer) из Южного методистского университета и археолога Эске Виллерслева (Eske Willerslev) из Кембриджского университета. Они отслеживали распространение людей от Аляски до Патагонии, южной части Южной Америки.

Генетики секвенировали и проанализировали 15 древних геномов, извлечённых из останков людей в разных частях Северной и Южной Америки. Шесть из них были старше десяти тысяч лет.

Оказалось, что примерно восемь тысяч лет назад предки коренных американцев "всё ещё находились в движении". Группы передвигались довольно быстро и, как говорят специалисты, неравномерно.

Согласно выводам работы, люди умело перемещались по совершенно незнакомой и пустой местности. "Перед ними был целый континент, и они достаточно быстро путешествовали на большие расстояния", — говорит Мельцер.

Примечательно, что исследователи определили ранее неизвестную группу людей, обладавшей отчётливым австралазийским генетическим маркером. По словам экспертов, это удивительное открытие.

Маркер был найден в геноме останков человека возрастом 10400 лет. Они были найдены во время археологических работ в Лагоа-Санта, Бразилия. Исследователи не смогли обнаружить подобный маркер ни в одном из других изученных образцов, в том числе из Северной Америки.

Маловероятно, что эта группа людей приплыла из Австралии или Индонезии в Южную Америку. Скорее всего, она отправилась на север от места своего происхождения.

Как предполагают генетики, эта группа вряд ли провела большое количество времени в Северной Америке и в конечном итоге нашла путь в Южную Америку. Она также не оставила "генетических следов" своего путешествия, кроме одного-единственного экземпляра в Лагоа-Санта.

Мельцер и Виллерслев не готовы сказать, прибыла ли эта группа людей до или после предков коренных американцев. Открытие, как это часто бывает, породило новую интригующую тайну, поскольку эта группа могла бы быть первыми людьми, достигшими Южной Америки.

Другой важной частью исследования стал анализ мумии из пещеры Духа (Spirit Cave Mummy): учёные давно спорят об этом уникальном 10600-летнем скелете.

Мумия была найдена в 1940 году в Пустыне Большого Бассейна, США, штат Невада; и специалисты долгие годы пытались выяснить её происхождение.

Племя фэллон пайютов-шошонов (Fallon Paiute-Shoshone Tribe), группа коренных американцев, живущих в Неваде недалеко от пещеры Духа, заявило, что останки принадлежат их предкам. Они обратились с просьбой о владении останками в соответствии с законом "О защите и репатриации могил коренных американцев".

Просьба была отклонена, поскольку происхождение мумии было оспорено, что привело к 20-летней "юридической битве".

Ситуация изменилась два года назад, когда племя позволило Виллерслеву провести анализ ДНК. Выяснилось, что мумия действительно связана с племенем, что сокрушило теорию о группе палеоамериканцев, существовавшей в Северной Америке до коренных американцев.

Поясним, что так называемая палеоамериканская гипотеза впервые появилась в 19 веке. Датский исследователь Питер Лунд (Peter W. Lund) предположил, что изученные им останки древнего человека в пещере Духа принадлежат не коренным американцам, а членам некой другой группы людей. Последних окрестили палеоамериканцами. К такому выводу он пришёл после анализа формы древних черепов (на первом фото).

"Наше исследование доказывает, что мумия из пещеры Духа и [останки древнего человека из] Лагоа-Санта были генетически ближе к современным коренным американцам, чем к любой другой древней или современной группе, секвенированной на сегодняшний день", — заявил Виллерслев.

Глядя на форму черепа, нельзя понять истинную генетическую историю людей, добавляет учёный.

К слову, генетики провели анализ около двух лет назад, и спустя время мумия была передана племени. В начале этого года состоялась закрытая церемония захоронения, на которой присутствовал Виллерслев.

Второе исследование было проведено под руководством Дэвида Райха (David Reich) и археогенетика Козимо Поста (Cosimo Posth) из Института науки о человеческой истории Макса Планка.

Специалисты провели анализ ДНК 49 древних человеческих останков, найденных по всей Центральной и Южной Америке. Все изученные люди жили на планете от 3 до 11 тысяч лет назад.

Как уже отмечалось выше, учёные долгое время спорили о первых переселенцах в Новый Свет. Международная команда исследователей объявила, что большинство людей в Центральной и Южной Америке могут быть связаны с одной группой, которая совершила путешествие через Берингов пролив около 15 тысяч лет назад.

После их миграции на юг в Новый Свет популяция разбилась по крайней мере на три ветви, которые диверсифицировались и распространились (некоторые вернулись обратно на север).

Собственно, открытие состоит в том, что две обнаруженные миграционные группы оказались новыми для науки. Одна неожиданным образом оказалась связана с людьми культуры Кловис (до начала 2000 годов они считалось первыми американцами), другая связана с древними североамериканскими народами, которые жили на юге Перу и севере Чили около 4200 лет назад.

Ранее не было известно, что люди культуры Кловис распространились в Южную Америку. Более того, о новой миграции на юг Анд тоже не было известно. Специалисты пока не готовы назвать причины, побудившие людей отправиться покорять эту местность.

Древний род первой ранее неизвестной волны миграции полностью исчез около 9000 лет назад, ему на смену пришла другая родовая группа, чьи потомки существуют и сегодня в некоторых южноамериканских регионах.

Что касается причин исчезновения группы людей, связанной с людьми культуры Кловис, то она остаётся тайной.

Вторая ранее неизвестная волна миграции связана с прибытием на юг Перу и север Чили генетической линии, связанной с древними людьми с островов Чаннел. Прирост населения произошёл порядка 4200 лет назад. Впрочем, учёные не отрицают, что миграция могла произойти и раньше.

"Возможно, эти древние люди прибыли в Южную Америку за тысячи лет до этого, и у нас просто нет данных о более древних людей, которые могли бы доказать это", — говорит соавтор работы Натан Накацука (Nathan Nakatsuka) из Медицинской школы Гарварда.

Исследователи хотели бы найти останки людей старше 11000 лет и изучить их ДНК. Кроме того, они хотят получить ДНК людей с севера Южной Америки и Карибского бассейна (в данной работе такие образцы не исследовались).

Последнее исследование возглавлял антрополог Джон Линдо (John Lindo) из Университета Эмори. Его команда учёных изучала генетическую предысторию людей, живущих в Андском нагорье.

Антропологи анализировали семь человеческих останков, найденных в районе озера Титикака, возраст от 1400 до 6800 лет. Затем геномы сравнивались с геномами людей, живших как в низменных, так и в высокогорных районах в доисторические и современные времена.

Всё это позволило специалистам определить физические изменения, произошедшие до прибытия европейцев около 500 лет назад.

Согласно археологическим данным, эта группа людей начала занимать Анды примерно 12000 лет назад. Новые генетические данные показывают, к чему это привело.

Подобно древним обитателям Тибетского нагорья, древние люди быстро адаптировалась к экстремальным высокогорным условиям, приобретя устойчивость к низким температурам, малому содержанию кислороду и УФ-излучению.

Специалисты также зафиксировали меньшее, чем ожидалось, уменьшение численности населения после прибытия европейцев и сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что в других странах Северной и Южной Америки численность коренного населения резко сокращалась до 90 процентов. Тот же показатель среди жителей Анд была ближе к 30 процентам.

Чтобы объяснить подобное явление, авторы работы указывают на случайную мутацию среди этой группы населения — особый "иммунологический" ген, коррелирующий с оспой, который, возможно, оказывал защитный эффект.

Также учёные указывают на весьма удалённое место обитания этого населения. Возможно, что суровая горная среда уберегла эту группу от европейцев и сопутствующих им заболеваний, считают исследователи.

Как говорит профессор антропологии из Аляскинского университета в Фэрбенксе Бэн Поттер (Ben Potter), генетические данные показывают, что ранняя история населения Северной и Южной Америки была намного сложнее, чем считалось прежде. Он не участвовал в проведении трёх описанных работ.

Учёные отмечает, что при всей изумительности генетических данных они не составляют цельную картину. Поттер считает, что новые работы позволят "создать гораздо более сложные и реалистичные модели", но этот процесс "потребует сотрудничества с археологами и генетиками".

В любом случае новые исследования предоставляют увлекательные данные, но они рождают гораздо больше вопросов, чем ответов.

Потребуется больше археологических доказательств, чтобы ответить на все появившиеся вопросы. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что генетика будет играть в этом важную роль.