Пневмония поднимает голову: сезонный подъем заболеваемости ожидается уже в декабре

К 2030 году в мире от пневмонии могут погибнуть около 11 миллионов детей. Это данные совместного исследования международной организации "Спасите детей" и одного из американских университетов. Врачи разводят руками: самые распространенные антибиотики на эту болезнь больше не действуют. Как вовремя распознать и чем лечить воспаление легких?

Сегодня врачи по всему миру надевают голубые джинсы под белые халаты. Это символ Дня борьбы с пневмонией, и выбран он неслучайно. Как джинсы — одна из самых демократичных вещей в гардеробе, так и воспаление легких — одна из самых демократичных патологий в том смысле, что заболеть им может каждый.

Молодая, без вредных привычек и хронических заболеваний: Лена и подумать не могла, чем может обернуться простуда.

- У ребенка был бронхит, я думала, что тоже бронхит, и лечилась так же, по его схеме.

Через три дня с температурой 40 ее уже увозила скорая.

- Это кашель точно ни с чем не сравним, на это в первую очередь надо сразу обращать внимание.

В прошлом веке от воспаления легких умирали четверть всех заболевших, от него погибли Лев Толстой и Максим Горький. И сейчас диагноз "пневмония" в России слышат более полумиллиона человек в год, а 25 тысяч от нее умирают.

"Если говорить о причинах смертности, летальности, то оно занимает четвертое место", — говорит заместитель главного врача Городской клинической больницы номер 52 по медицинской части Инна Самсонова.

Пневмония обычно развивается на фоне ослабленного иммунитета. Патогенные микробы начинают активно размножатся в легких. Альвеолы в участке воспаления вместо воздуха заполняются жидкостью. На рентгеновских снимках появляются характерные тени.

- Видя ее, можно сказать, что да — идет какая-то инфильтрация, скорее всего, пневмония.

Именно рентген помог установить диагноз четырехлетнему Богдану. Пневмония развивалась у него без высокой температуры и одышки.

- С 31 числа где-то он начал покашливать иногда, изредка.

Скорую Кристина вызвала, только когда ребенок начал слабеть на глазах. Еще немного — и было бы поздно.

"На первый план вышла внутриклеточная микоплазменная инфекция, поэтому пневмония начинается достаточно спокойно", — объясняет врач-пульмонолог Центральной детской клинической больницы ФМБА России Светлана Зайцева.

От двух других самых распространенных возбудителей пневмонии — гриппа и пневмококка — есть вакцины. От гриппа в этом году привита почти половина населения России, а вот от пневмококка — не более двух процентов. При том, что самые популярные в стране антибиотики — макролиды — при пневмококковой пневмонии больше не помогают.

"Резистентность пневмококка к этим антибиотикам в некоторых регионах нашей страны превышает 30-40 и даже подходит к 50 процентам", — говорит главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.

На то, чтобы подобрать подходящий антибиотик, требуется время, поэтому в запущенных случаях помочь пациенту врачи просто не успевали. Шанс больным, которых считали обреченными, теперь дают искусственные легкие.

"Мы забираем у человека его кровь, пропускаем ее через оксигенатор с помощью мотора и возвращаем человеку, уже насыщенную кислородом", — объясняет суть процедуры руководитель Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации Городской клинической больницы номер 52 Михаил Кецкало.

В лечении пневмонии все зависит от сил организма, искусства врача и, конечно, везения. Даше повезло: сегодня ее выписывают.

- А потом в зоопарк!

Эту битву с пневмонией доктора уверено выиграли, но война продолжается. Сезонный подъем заболеваемости ждут уже в декабре.