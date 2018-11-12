Легковушка перевернулась и вылетела на тротуар после ДТП со снегоуборщиком. Видео

В объектив камеры уличного наблюдения попал момент аварии, произошедшей в Бийске в понедельник, 12 ноября.

Легковой автомобиль, двигавшийся, судя по знакам, попавшим в поле зрения объектива, по главной дороге, выехал на перекресток, где в него врезался "КамАЗ" коммунальных служб.

После столкновения легковушка вылетела за пределы проезжей части, снесла столбик, перевернулась и встала обратно на колеса.

Точных сведений о пострадавших пока не приводится, однако на записи видно, что водитель протараненного авто самостоятельно покинул свое транспортное средство.