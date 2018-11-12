"И деньги, дети, никогда к нам не приходят просто": ФСИН выпустила видеорассказ о коррумпированном чиновнике

Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний России опубликовал видео, стилизованное под советские сказочные фильмы, со стихами про взаимоотношения алчного работника государственных органов и дающего ему взятку гражданина.

В истории рассказывается о бизнесмене, который пытался получить разрешение на стройку незаконным образом — при помощи взятки чиновнику. Государственный работник не выдержал соблазна. Представив в своем владении модный автомобиль и заграничный дом, он взял предложенные деньги: "Узнав о сумме обомлел, забилось сердце чаще. Сказал он гостю своему, что будет все блестяще."

Стихи заканчиваются на оптимистичной ноте: "Но мы ведь знаем о статье, что 290. И деньги, дети, никогда, к нам не приходят просто. И если раньше гордо нес чиновника он званье, за то, что честь свою продал, понес он наказанье."