Путин подписал закон об отказе от доплат к пенсиям депутатов

Владимир Путин поставил свою подпись под законом о добровольном отказе от доплат к пенсиям. Этот закон опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вносит поправки в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы".

По тексту закона, от доплаты к пенсиям могут отказаться те парламентарии, которые по объему социальных гарантий в зависимости от должности приравниваются к премьер-министру, зампреду правительства или федеральному министру. Сделать это они могут с 1 января 2019 года.

"Многие депутаты имеют такие доходы, которые позволяют им жить не только на одну зарплату", — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об отказе доплат к депутатским пенсиям.

Если депутат или сенатор отказывается от подобной ежемесячной доплаты, то в дальнейшем восстановить эти выплаты уже не удастся. Пока правом добровольно отказаться от надбавок, которые сейчас положены им по закону о парламентском статусе, намерены 8 из 450 депутатов Госдумы. Готовность отказа продекларировали все представители фракций Думы. Впрочем, не все депутаты смогут рассчитывать на депутатскую пенсию: те, кто был народным избранником менее пяти лет, ее не получат. Также без депутатской пенсии остаются те экс-депутаты, кто был осужден. Пенсии депутатов также варьируются от 46,6 тысячи рублей при депутатском стаже от 5 до 10 лет и до 63,5 тысячи рублей, если депутат проработал в парламенте более 10 лет.

Летом 2018 года Госдума опубликовала данные о размере средней зарплаты депутата. Это 388 тысяч рублей в месяц или 338 тысяч рублей чистыми после уплаты подоходного налога. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает ее зарплаты — она вся тратится на представительские расходы.