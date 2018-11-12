На замерзшие улицы Новосибирска хлынул кипяток. Видео
В Новосибирске прорвало магистраль отопления, и горячая вода хлынула на улицы — коммунальная авария произошла сегодня днем, 12 ноября.
В городе было около 12 градусов мороза, когда из-под земли ударил столб кипятка. Над домами поднялось гигантское облако пара, распространившись на несколько кварталов и значительно ограничив видимость. В ближайшем супермаркете оказались заблокированными несколько человек, некоторые очевидцы получили незначительные ожоги. Около шести десятков строений остались без отопления.
Приехавшие аварийные бригады оперативно остановили бьющую из трубы горячую воду, однако для полного устранения последствий аварии требуется больше времени.
Движение на улицах города восстановлено. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. На подъездах окрестных домов были расклеены объявления, в которых говорится, что отопление будет дано в полном объеме до наступления полуночи.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов
- Олег Кононов стал новым тренером "Спартака"
- На выборах в ЛНР лидирует Пасечник, в ДНР - Пушилин
- Учительница, унижавшая школьницу из-за неопрятной одежды, уволилась
- Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста
Самое читаемое
-
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью
- Алла Пугачева сообщила о своей болезни
- Без лекарств: медики нашли простой способ снизить давление
- Семья с маленькими детьми насмерть отравилась грибами
- Известная актриса умерла в 45 лет из-за болезни
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Lehman Brothers 10 лет спустя: каким будет новый финансовый кризис?
- 8 самых сильных пожаров в современной истории
- Alibaba поставила новый рекорд
- Делевереджинг по-китайски: кто страдает больше других?
- Goldman Sachs: мир столкнется с дефицитом нефти в 2020-е годы из-за низких инвестиций в разработку новых месторождений
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Россия и Казахстан наметили новые перспективы
- Техосмотр в России может стать индивидуальным
- Тверская область совершила цифровую революцию
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально
- Москва вошла в десятку лучших городов мира
- "Стромынка" соединит Большое кольцо с красной веткой столичного метро
- "Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева
- Темой недели итальянской кухни в Москве будет средиземноморская диета
- Москвичи решат, кому отдать столичный туристический "Оскар"
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов
- В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного
- Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы врагов
- Как пестициды изменяют поведение целых колоний опылителей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"