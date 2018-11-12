На замерзшие улицы Новосибирска хлынул кипяток. Видео

В Новосибирске прорвало магистраль отопления, и горячая вода хлынула на улицы — коммунальная авария произошла сегодня днем, 12 ноября.

В городе было около 12 градусов мороза, когда из-под земли ударил столб кипятка. Над домами поднялось гигантское облако пара, распространившись на несколько кварталов и значительно ограничив видимость. В ближайшем супермаркете оказались заблокированными несколько человек, некоторые очевидцы получили незначительные ожоги. Около шести десятков строений остались без отопления.

Приехавшие аварийные бригады оперативно остановили бьющую из трубы горячую воду, однако для полного устранения последствий аварии требуется больше времени.

Движение на улицах города восстановлено. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. На подъездах окрестных домов были расклеены объявления, в которых говорится, что отопление будет дано в полном объеме до наступления полуночи.