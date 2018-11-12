Академия "Спартака" закрыта на три месяца после вспышки гепатита

В понедельник, 12 декабря, суд приостановил работу интерната академии московского "Спартака" на 90 дней. Такое решение было принято после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанников академии.

Напомним, с 31 октября академии было запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях в течение 35 дней (до 5 декабря), а Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении владельца столовой на территории интерната. Эпидемиологическое расследование выявило множественные нарушения.