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12 ноября 201816:45

Водители устроили драку посреди перекрестка в Петербурге. Видео

ВКонтакте/Yurii Arhipov

Очевидец запечатлел дорожный конфликт, произошедший, по утверждению автора ролика, днем в понедельник, 12 ноября, на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы в Санкт-Петербурге.

 

Водители автомобилей Hyundai и "Лада" не сошлись во мнении относительно корректности пересечения перекрестка.

Для начала, мужчины побеседовали, опустив окна своих транспортных средств, после чего перешли от слов к делу.

Первым пошел на сближение водитель Hyundai, получивший отпор от соперника, пустившего в ход то, что оказалось под рукой и принявшегося лупить оппонента наушниками.

Через некоторое время мужчина, находившийся за рулем машины, из которой велась съемка, продолжил движение и покинул место инцидента, поэтому окончание поединка осталось за кадром.

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