Пикассо бы оценил: модель обиделась, что ее не пустили в Лувр полуголой

Модель из Австралии Ньюша Сиех пожаловалась на то, что ее не пустили в Лувр из-за одежды, которая на ней была.

25-летняя девушка пришла в музей в платье со слишком откровенным декольте и полупрозрачным низом. Охранник попросил ее прикрыться, что, призналась модель, "разбило ей сердце".

Пальто она все-таки накинула и прошла в Лувр, но довольно быстро оттуда вышла из-за подпорченного настроения, пишет Daily Mail.

Позже она в соцсетях высказала свое возмущение, разместив информацию о том, что в Лувре нет дресс-кода для посетителей. При этом ограничения все же существуют: туда нельзя входить в купальнике, голым, с неприкрытым торсом или же без обуви, передает РИА Новости.

Тем временем в "Инстаграме" фото девушки на фоне Лувра в слишком откровенном наряде за пару дней набрало огромное количество комментариев. Есть те, кто восторженно оценил внешние данные модели, однако большинство напоминает Ньюше, что музей – это не бордель, а такой наряд больше подходит для секс-вечеринки или постельных утех.

Впрочем, сама она, похоже, несмотря на множество негативных комментариев, по-прежнему считает, что "Пикассо бы оценил" ее формы.