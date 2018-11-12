Гоген Солнцев объяснил, почему выгнал веником 63-летнюю жену после пластики

После кардинального изменения внешности 63-летней жены эпатажный персонаж Гоген Солнцев впал в истерику и выгнал Екатерину Терешкович из дома веником. При этом он плюнул на нее с балкона, а позже заменил замки в двери.

Так он отреагировал на то, что Екатерина приехала на съемки с неким незнакомым мужчиной, что заставило Гогена ревновать Терешкович.

В результате она почти три недели была вынуждена жить по квартирам знакомых, а Гоген никак не шел на контакт, чтобы можно было с ним объясниться.

Наконец, Солнцев все-таки пришел в "Прямой эфир". Он объяснил свое поведение ревностью, взыгравшими эмоциями и тем, что после изменения внешности его жена изменилась и внутренне.

По его словам, это уже не та женщина, с которой он был. Екатерина, по его словам, видимо, из-за того, что стала известным персонажем, "включила звезду" и теперь даже с ним иногда разговаривает надменно.

Тем временем, в студию программы пришел и тот самый таинственный незнакомец, к которому Гоген приревновал свою супругу.

Кем он оказался и почему не стал раскрывать детали взаимоотношений с Терешкович? Пустит ли ее молодой муж обратно в свою жизнь? Правда ли, что Екатерина после ссоры с Гогеном стала злоупотреблять алкоголем и нуждается в принудительном лечении?

О перипетиях жизни этих эпатажных персонажей – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".