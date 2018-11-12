Потолок в минском ТЦ рухнул на продавщицу цветов

При обрушении потолка в минском торговом центре пострадала девушка-продавщица. Она госпитализирована в состоянии шока с черепно-мозговой травмой и ушибом живота.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минского городского управления МЧС, травмирована девушка 1994 года рождения, продавец цветочного киоска.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр.

ЧП в ТРЦ "Арена-Сити" в Минске случилось днем 12 ноября: обрушилась часть потолочного перекрытия предварительной площадью 150 квадратных метров.