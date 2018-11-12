Племянница Джабраилова устроила самую дорогую в Москве свадьбу

В Москве прошла самая дорогая свадьба. Племянница чеченского олигарха Умара Джабраилова вышла замуж. Торжество состоялось10 ноября в одном из роскошных ресторанов, передает телеканал "Москва 24".

Невеста покинула родной дом днем, как только за ней в элитный подмосковный поселок приехали родственники и друзья жениха на 25 самых дорогих автомобилях.

На свадьбе гуляли 600 гостей, которых развлекали артисты чеченской эстрады, угощения состояли из национальных блюд, фруктов и изысканных закусок.