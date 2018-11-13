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Рейтинги Роскачества 35 минут назад
Без сои, кошек и собак: Роскачество проверило молочные сосиски
Сосиски молочные, нежные и сочные проинспектировали эксперты Роскачества. В 2018 году к рейтингу сосисок "Молочных" были добавлены ведущие региональные бренды. Итог исследования — информация о качестве и вкусе 40 самых распространенных "Молочных" сосисок.
Новое исследование проведено "по просьбам трудящихся": в Роскачество после выхода в свет первого исследования по качеству сосисок поступили сотни просьб исследовать сосиски других, не попавших в первое исследование, торговых марок. Такую же бурную реакцию вызвали и рейтинги докторских колбас. В результате Роскачество решило, что исследование молочных сосисок станет регулярным и будет пополняться результатами испытаний новых марок.
Самая большая сосисочная неожиданность
Исследования проводились по 70 параметрам качества и безопасности. Сосиски проверили на наличие антибиотиков, сои, крахмала, наличия ДНК кошек и собак. Гистологические испытания позволяют ответить на главный вопрос – из какого мяса сделаны сосиски.
Результат сенсационен. Сосиски действительно производят из мяса. Миф потребителей о том, что для удешевления продукции в ход идет соя, субпродукты, туалетная бумага, конина, мясо кошек и собак не подтвердился. Производители дорожат своим честным именем и бизнесом!
При этом лучшие сосиски, выяснили в Роскачестве, производят в Московской, Ленинградской, Свердловской и Саратовской областях, республике Марий Эл, Краснодарском и Пермском крае, в Амурской области и Бурятии.
Девять из 40 торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и превышали их, дотянувшись до опережающего стандарта Роскачества.
Получите ваш Знак качества
По своим качественным характеристикам превышают действующие ГОСТы молочные сосиски "Бурятмясопрома", "Восточного", "Йола", "Микоян", "Мясной дом Бородина 1997", "Пит-Продукт", "Серышевский" и "Фамильные колбасы". А Государственный знак качества уже получили сосиски "Дымов".
Они выдержали самые придирчивые проверки. Но не все сосиски соответствуют гостовской рецептуре. Некоторые молочные сосиски производятся по менее строгим техническим условиям, которые легально снизить себестоимость продукта, добавив в сосиски мясо птицы. Но кто-то честно пишет о том, что молочные сосиски произведены по ТУ, а кто-то это скрывает.
В классической рецептуре курицы в молочных сосисках быть не должно. Но она встретилась в продукции шести из сорока производителей. "Папа может", "Стародворские колбасы", "Царицыно" и "Черкизово" наличие куриного мяса в составе сосисок не скрывают. Оно указано на маркировке, наряду с говядиной и свининой. При этом есть тут одна маленькая хитрость: производители используют гостовское название "Молочные", а производят продукцию по техническим условиям. Кроме того, некоторые добавляют к названию пометку "По-...", что юридически их выводит из-под удара.
Это не считается нарушением, но рецептура "молочной курицы в сосисках" не является классической для сосисок сорта "Молочные". Роскачество намерено изменить закон о стандартизации, который позволит закрыть данный правовой пробел.
Обмани меня, если сможешь
"Егорьевская фабрика колбасно-гастрономическая имени К.Ю. Афанасьева" и "Атяшево" производят продукцию по ГОСТу и куриного мяса у них нет на маркировке, но есть в самом продукте. Роскачество отметило, что навредить такие сосиски не могут, но это, конечно же, нарушение прав потребителей на достоверную маркировку.
Коллагенового животного белка эксперты не увидели ни в одном случае. Но в трех случаях в молочных сосисках было обнаружено наличие сои. Сою в сосиски добавили "Мясная губернская компания", "Дюк" и "Царицыно".
Кто провалил тест?
Лишь в нескольких случаях эксперты Роскачества увидели в молочных сосисках превышения по антибиотикам и микробиологическим показателям. Проверка на безопасность продукции стали первым этапом исследования. Весь спектр представленных на опыты сосисок был безопасен. В них не было ни тяжелых металлов, радионуклидом и генно-модифицированных компонентов, так же как не было сальмонелл, листерий, кишечных палочек и других опасных микробов и бактерий.
Две из сорока марок эксперты все же уличили в превышении допустимых значений по микробиологическим показателям. Возможно, это стало следствием нарушений температуры хранения во время всей цепочки, по которой товар дошел до потребителя. В ряде сосисок были обнаружены антибиотики. Предельные нормы по антибиотикам превысили четыре марки. И это, увы, "Мясницкий ряд, "Рублевские", "Ромкор" и "Владимирский стандарт".
"Царицыно" лишило себя Знака качества
"Царицыно" честно предупредил покупателя о наличии соевого белка в сосисках. Нарушением это не считается, так как данный продукт произведен по собственным техническим условиям. Но эта досадная соя лишила "Царицыно" возможности претендовать на российский Знак качества.
Крахмал для склеивания фарша использовали семь производителей. Например, этой добавкой грешат "Горин Продукт", ВМК и опять же "Мясная губернская компания". Следы крахмала найдены также в сосисках "Владимирского стандарта", "Велкома", "Атяшево" и "Дюка".
Но мясной фарш нужно не только склеивать, но и удерживать в нем влагу. Восемь производителей использовали для этого добавку в виде каррагинана, которая государственным стандартом не допускаются. Каррагинан был найдет в молочных сосисках от "Велкома", "Ремита", "Черкизова", "Дмитрогорского продукта", "Малаховского", "Рублевского", "Малаховского" и "Мясной губернской компании".
Также в исследованиях использовались молочные сосиски из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Псковской, Ростовской, Челябинской, Тверской и Томской областей, Мордовии, Ставрополья, Москвы и Санкт-Петербурга. Увидлели свой регион? Тогда обратитесь к детальному рейтингу сосисок 2018 года по всем 70 показателям. Он уже доступен на портале Роскачества.
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