Ари: играть за сборную России – моя мечта

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари прокомментировал вызов в сборную России. В июле 2018 года 32-летний бразилец получил паспорт РФ, а вместе с ним возможность выступать за национальную команду.

"Я очень счастлив, это было моей мечтой, — сказал форвард, видеоинтервью с которым на русском языке появилось в Twitter сборной России. — Атмосфера в команде очень хорошая. Станислав Саламович сказал, что нам предстоит серьезная работа".

Первый комментарий форварда Ари из расположения сборной России 🗣️ pic.twitter.com/yuihRtyiS9 — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Отметим, что первый вызов Ари в российскую национальную команду связан с обилием травм. В частности, начало сборов точно пропустят Артем Дзюба и Денис Черышев.

Впереди у сборной России два матча. 15 ноября в Лейпциге россияне сыграют контрольную игры против команды Германии, а 20 ноября нашим футболистам предстоит встреча со шведами в рамках Лиги наций.