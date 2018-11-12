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12 ноября 201818:46 Евгения Ефимова

Кормление соевой смесью во младенчестве приводит к появлению сильной менструальной боли

Соевая смесь способна вызывать проблемы со здоровьем у повзрослевших женщин, которых матери не смогли кормить грудью в детстве.
Фото Global Look Press.

Женщины, которых кормили во младенчестве соевой смесью, чаще остальных представительниц прекрасного пола страдают от сильной менструальной боли. Таков вывод недавнего исследования американских учёных.

Результаты работы, опубликованные в научном издании Human Reproduction, становятся в один ряд с другими исследованиями, указавшими на вред употребления соевой молочной смеси в детском возрасте.

Специалисты из Национального института по изучению санитарного состояния окружающей среды США (NIEHS) с коллегами из Медицинского центра при Университете Вандербильта проанализировали информацию о здоровье 1553 афроамериканских женщин в возрасте 23-35 лет.

Все они принимали участие в исследовании окружающей среды, образа жизни и фибромы матки (SELF), которое ранее проводили сотрудники NIEHS.

Оказалось, что женщины, которых кормили в детском возрасте соевой смесью, на 50 процентов чаще испытывали умеренный или сильный менструальный дискомфорт в возрасте 18-22 лет.

Более того, эта же группа женщин на 40 процентов чаще использовала гормональную контрацепцию, чтобы помочь облегчить менструальную боль. (К слову, подобные противозачаточные могут повышать риск развития рака молочной железы.)

Говоря о возможном объяснении такой взаимосвязи, ведущий автор работы Кристен Апсон (Kristen Upson) из NIEHS указывает на предыдущие исследования, проведённые на лабораторных животных. Они показали, что раннее воздействие генистеина (естественного компонента соевой смеси) препятствует развитию репродуктивной системы.

Примечательно, что учёные связывают употребление соевой детской смеси не только с появлением сильной менструальной боли. Так, ранее Апсон и её коллеги обнаружили ассоциацию между этим видом детского питания и эндометриозом – заболеванием, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределами этого слоя.

Используя данные SELF, специалисты также связали кормление младенцев соевой смесью с большей по размеру миомой матки среди женщин, у которых присутствует это заболевание, и более обильными менструальными кровотечениями.

Другие работы, проведённые учёными NIEHS, показали, что у младенцев женского пола, которых кормили соевой смесью, наблюдаются изменения в клетках влагалища, включая различия в том, как "включаются" и "выключаются" определённые гены.

В 2001 году специалисты из Университетов Пенсильвании, Филадельфия и Айовы провели похожее исследование, в котором изучалась связь соевой смеси и менструальной боли. Участниками работы стали молодые девушки, которых в детстве кормили подобным продуктом. Тогда учёные также выявили корреляцию между соевой смесью и сильной менструальной болью.

Несмотря на похожие результаты нескольких работ, автор последнего исследования Донна Бэрд (Donna Baird) уверена в необходимости проведения ещё нескольких "проверок". Прежде чем вводить какие-либо изменения в рекомендации по кормлению соевой смесью, учёные должны полностью убедиться в том, что подобная корреляция — не какая-то случайная ошибка или неправильно интерпретированные результаты.

На сегодняшний день специалисты Американской академии педиатрии (AAP) считают материнское молоко идеальным источником питания для младенцев. Эксперты не рекомендуют использовать соевую смесь в случае недоношенных детей.

Что же касается малышей, родившихся в срок, в AAP советуют использовать соевую смесь в редких случаях, когда организм ребёнка не способен расщеплять сахара обычного молока или семья предпочитает вегетарианскую диету.

Как говорит Апсон, распространённость менструальной боли среди женщин репродуктивного возраста довольно высока. Она может влиять на качество жизни, успеваемость в школе и работоспособность представительниц прекрасного пола.

"Учитывая, насколько распространена менструальная боль и какое влияние она может оказать на жизнь женщин, наши следующие шаги – изучить факторы воздействия, даже происходящие в раннем периоде жизни, которые могут увеличить риск появления менструальной боли", — заключает Апсон.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, какое молоко лучше всего подойдёт детям.

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