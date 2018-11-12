"Сибирь" уступила "Барысу" и потерпела пятое подряд поражение в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Первая встреча прошла в Новосибирске, где местный клуб "Сибирь" принимал казахстанский "Барыс".

Встреча завершилась победой астанинской команды в овертайме со счетом 2:1. В ее составе шайбы забросили Андре Петерссон (4-я минута) и Кертис Волк (64-я). У хозяев отличился Дмитрий Саюстов (30-я).

"Сибирь" потерпела пятое поражение подряд и с 13 очками продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" с 39 баллами идет третьим.