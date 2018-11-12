Газинский будет капитаном сборной России в ближайших матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что капитаном сборной России по футболу в ближайших матчах команды будет полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский.

Напомним, что сборной России проведет в ноябре две встречи. 15 ноября в Лейпциге россияне сыграют контрольную игры против команды Германии, а 20 ноября нашим футболистам предстоит встреча со шведами в рамках Лиги наций.

"Капитаном национальной сборной по футболу будет Газинский", — сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС.

Отметим, что постоянным капитаном команды является Артем Дзюба, однако сейчас нападающий травмирован. Ранее Газинский выводил российскую команду с капитанской повязкой на товарищеский матч против сборной Чехии.

Кроме того, из-за травмы Дзюбы шанс сыграть за сборную России получил бразилец Ари, который в юле получил паспорт РФ.

"Вчера мы по телефону разговаривали с Ари, вспомнили, что как раз я его заметил первым, — отметил Черчесов. — На этот сбор не планировали его вызывать, но Дзюба получил травму, Ари получил шанс"