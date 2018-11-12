Морриконе раскритиковал Тарантино, назвав его кретином

90-летний кинокомпозитор Эннио Морриконе дал скандальное интервью немецкой версии журнала "Playboy", в котором раскритиковал Квентина Тарантино, с которым итальянец сотрудничал в рамках фильма "Омерзительная восьмерка". Позже Морриконе от своих слов отказался.

Морриконе заявил, что Тарантино вел себя в высшей степени непрофессионально.

"Он хотел, чтобы я написал всю музыку за несколько дней, это просто возмутительно", — заявил композитор.

Также Морриконе раскритиковал Тарантино как режиссера.

"Он просто кретин. По уровню таланта ему никогда не сравниться с Альфредом Хичкоком, Джоном Хьюстоном и Билли Уайлдером. Это были яркие люди, новаторы. А Тарантино просто разогревает пищу, которую приготовили другие", — отметил итальянец.

Позже Морриконе опровергнул тот факт, что говорил о Тарантино неприятные слова, сообщает Hollywood Reporter.

Издание публикует письмо композитора, в котором он сообщает, что всегда относился к работе Тарантино с большим уважением.

"Для меня было честью работать с ним", — отметил Морриконе, добавив, что будет судиться с немецким "Плейбоем".

Представители популярного мужского журнала пока не комментируют этот инцидент.