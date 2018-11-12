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Попытки диверсий в Крыму 34 минуты назад
Киев готовил теракты в Крыму: задержанный диверсант сдал организаторов
На границе в Брянской области задержали бывшего украинского диверсанта. Георгий Абдиллаев рассказал о подготовке терактов, которые Киев планировал в Крыму два года назад. Тогда ФСБ смогла их предотвратить. А сейчас выяснили, кто конкретно стоял за организацией. Названы их фамилии и должности.
Новые фигуранты истории с терактами, которые предотвратила ФСБ в Крыму в 2016 году. Нападение на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова планировали и готовились осуществить сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Украины — Громов, Шаповал и Буданов.
Александр Громов — начальник отдела спецразведки. Он был правой рукой полковника Максима Шаповала — главы всего спецрезерва. Его взорвали в автомобиле в Киеве летом 2017 года, произошедшее квалифицировали как теракт. Ему еще президент Петр Порошенко посмертно звание Героя Украины присвоил. А Кирилл Буданов — это просто сотрудник отдела украинской спецразведки с репутацией самого отмороженного, участвовал во многих операциях на юго-востоке Украины.
"Мне известен сотрудник Спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Он получал задачи лично от Шаповалов, либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии. Все вышеуказанное сказано мной безо всякого психического и физического воздействия со стороны", — на камеру заявляет диверсант, подполковник в отставке Спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины Георгий Абдиллаев.
Показания дает Георгий Абдиллаев. Он родился в Киргизии, гражданин Украины. Подполковник в отставке Управления специального резерва Главного управления разведки Украины. По сути, диверсант с правом проведения агентурной работы, в частности, вербовки.
Когда летом 2016 года в Крыму украинская разведка планировала теракты в Крыму, группу украинских диверсантов задержали российские силовики в районе Армянска. При этом погиб сотрудник ФСБ. Были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и оружие, которое состоит на вооружении спецподразделений украинской армии. Абдиллаев обсуждал эти события со своим бывшим командиром Игорем Тарасюком.
"Примерно в сентябре 2016 года я от Тарасюка узнал о том, что собственная безопасность ГУР МО Украины ведет разбирательство в отношении полковника Громова из-за событий в Крыму. В связи с этим я сделал для себя вывод, что Громов А.Н. участвовал в разработке спецоперации в августе в Крыму и непосредственно руководил ею", — говорит подполковник украинской военной разведки в отставке Георгий Абдиллаев.
Сам Абдиллаев был призван в 2015 году. Собирал, например, информацию по поездам между украинской Дружковкой и Ясиноватой, которую контролирует ДНР.
"В ГУР МО Украины я занимался базовой подготовкой: выполнение парашютных прыжков, водолазная подготовка, — рассказывает украинский диверсант. — Я трижды командировался в зону АТО на юго-восток Украины: в город Краматорск, в лагерь "Патриот" и населенный пункт Очеретино Донецкой области. В мои функциональные обязанности входило осуществление охраны радиоэлектронной техники".
Потом Абдиллаев уволился в запас. И вот теперь задержан на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции. Однако в террористических акциях Георгий Аддиллаев, как установила ФСБ, участия не принимал ни в Луганске, ни в Донецке. 13 ноября он будет выдворен из России на Украину.
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