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Палестино-израильский конфликт 31 минута назад
Бомбардировка сектора Газа: есть жертвы
Попав под удар израильской авиации в секторе Газа, погибли двое палестинцев, трое получили ранения, передает РИА Новости.
ВВС бомбят цели по всему анклаву, отвечая на десятки ракет, выпущенных местными боевиками, которые называют обстрелы местью за семерых соратников, убитых минувшей ночью в ходе операции израильского спецназа.
По информации израильских СМИ, в результате обстрелов юга Израиля палестинскими боевиками из сектора Газа, пятеро израильтян госпитализированы с ранениями.
Отмечается, что палестинскими радикалами в понедельник вечером за 40 минут было выпущено порядка 100 ракет по Израилю.
Ранее в пресс-службе армии Израиля сообщили, что одна из ракет попала в автобус на юге еврейского государства, в результате чего тяжелые ранения получил один человек. По словам военных, израильские истребители в ответ на обстрелы наносят удары по целям в секторе Газа. Официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд сообщил, что ракеты разорвались на территории городов Сдерот и Офаким, расположенных в граничащих с сектором Газа районах.
Как сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля, в воскресенье вечером был убит подполковник израильского спецназа, еще один офицер был ранен в перестрелке с боевиками в секторе Газа. При этом ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, захвачен не был, передает ТАСС.
В ночь на понедельник из сектора Газа по Израилю было выпущено 17 ракет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в настоящий момент в Тель-Авиве консультации по ситуации в секторе Газа с министром обороны Авигдором Либерманом, начальником Генштаба Гади Айзенкотом и высшими чинами Минобороны и армии.
Новое обострение обстановки в секторе произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем.
Как сообщалось ранее, контакты посредников Каира уже достигли значительного прогресса, однако этот виток насилия может привести к новой эскалации в секторе.
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