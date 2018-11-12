Шахматы. Лагно стартовала с победы в четвертьфинале чемпионата мира

В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира по шахматам. Борьбу в четвертьфинальном раунде соревнований продолжают две россиянки, которые в понедельник, 12 ноября, провели первые партии на данной стадии.

Екатерина Лагно стартовала с победы над китаянкой Лэй Тинцзе, а другая россиянка Александра Костенюк в первой четвертьфинальной партии сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

Вторые партии четвертьфинального раунда пройдут 13 ноября. А на следующий день в случае необходимости состоятся тай-брейки.