Большое совещание президента с правительством: что будет с бензином, лекарствами и мусором

Почему растут цены на бензин, не подорожают ли лекарства, и кто будет платить за вывоз мусора по новым правилам? Вопросы, которые хотели бы задать многие, Владимир Путин задавал министрам. Глава государства провел большое совещание с членами правительства. И теперь премьеру по поручению президента предстоит выяснить, действительно ли, в реальной жизни налоги и сборы вопреки бумажным отчетам растут.

Совещание с членами правительства президент начинает с темы, волнующей миллионы — цены на бензин, которые в начале осени резко выросли, сейчас вроде бы удалось стабилизировать. Надолго ли, спрашивает Путин у правительства, которому уже давал поручение — держать вопрос на постоянном контроле.

"Ситуация должна быть, безусловно, рыночной, она такой и является, — отмечает президент. — Но когда на мировом рынке нефть, цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что вот мы должны обеспечивать такую же сверхприбыть и внутри страны. Нужно — так или иначе — эту сферу регулировать".

"Ситуация стабилизирована, цена заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, с учетом изменения налогового законодательства до конца марта", — заверяет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Специальное соглашение с Минэнерго подписали все нефтяные компании. И если они нарушат обязательства, правительство введет для них заградительные пошлины — ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов. Мера крайняя, но иначе нельзя. Антимонопольная служба следить будет и за независимыми АЗС.

Еще одно поручение правительству — проверить жалобу профсоюзов на рост налоговой нагрузки. "Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квази фискальная нагрузка в принципе на население, на людей, — говорит Владимир Путин. — Надо понимать, что в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич посмотрите, с коллегами поговорите на этот счет".

Министра здравоохранения Скворцову Путин спрашивает о системе мониторинга госзакупок лекарств. Ее запустили в начале года, пришло время оценить, действительно ли процесс закупки медикаментов стал более прозрачным.

"Конечная цель — это предотвращение закупок по повышенным ценам и соответственно дальше перекладывание это на плечи граждан, — продолжает глава государства. — Вот эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий. В этом-то смысле она функционирует, выполняет свою задачу? Как вы считаете?"

"Она выполняет свою задачу, — отвечает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. — Предварительные данные показывают, что по целому ряду однородных групп лекарств мы снижаем уже сейчас цену на 10-15 процентов, но расширение перечня взаимозаменяемых препаратов позволит, как нам представляется, снизить более существенно".

Еще одна тема совещания — экология. Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами, которая меняется уже с нового года. Это и раздельный сбор мусора, и новые технологии его переработки. Одно из ключевых направлений глобального экологического национального проекта, цель которого — снизить воздействие на окружающую среду и повысить качество жизни.

Специальные заводы по переработке отходов и высокотехнологичные мусоросжигательные комплексы. В Подмосковье уже начали строить такие предприятия с использованием передового опыта. Факельные установки, которые откачивают скопившиеся биогазы, сверху — изолирующая мембрана. Полигон перерабатывает сам себя. Всего в России должны появиться две сотни таких современных заводов. Важно, чтобы изменения происходили не за счет граждан.

"Наша задача — проконтролировать рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, сделать так, чтобы население почувствовало минимальную нагрузку в этом направлении, — поясняет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. — Поэтому президент сегодня особое внимание на это обратил".

Контроль за мусорной отраслью будет жесткий. И это уже дали понять власти, в том числе во время прямых линий с участием президента. Новый подход к утилизации отходов — должен, наконец, решить проблему свалок, отравляющих россиянам жизнь.