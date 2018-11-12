Один голос за один аэропорт: российские города будут начинаться с великих имен

Аэропорт Домодедово имени Ломоносова или Шереметьево имени Пушкина. 12 ноября стартовал финальный этап всероссийского голосования за "Великие имена России". Для воздушных гаваней от Южно-Сахалинска до Калининграда составлен шорт-лист. Выбрать предлагается из трех-четырех вариантов. Проголосовать можно в интернете, по телефону и даже в воздухе на борту самолета. А за некоторые предложения развернулась настоящая конкуренция. Имена выдающихся ученых, спортсменов, поэтов и писателей, военачальников и исторических деятелей лидируют в голосовании.

Это время признаний! Новые имена из числа великих — российским аэропортам, чтобы вспомнить и увековечить тех, кем гордится страна.

Размах всероссийский. Конкурс всенародный. А вот имена, звонкие и узнаваемые, — мирового значения.

"Мой дух бессмертен силой, Мой гений веки пролетит. Пенза за Лермонтова", — декламирует пензюк.

Ну, а как ещё можно назвать аэропорт в регионе, где вырос великий поэт. "Родные все места, высокий барский дом" — уютные Тарханы, поместье бабушки Лермонтова. Здесь поэт провел детские годы. Здесь же работал над поэмой "Сашка".

"Лермонтов — это вся наша жизнь. Это душа России", — подчеркивает жительница региона.

Именем Лермонтова предлагают назвать и воздушную гавань Минеральных Вод. Все решит открытое голосование. Победит тот регион, что наберет большее число голосов. Сделать свой выбор можно уже сейчас. На сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях и впервые даже в воздухе, на борту самолета. Голосуют уже и во всех аэропортах России.

- Мы за Ломоносова.

- За Примакова.

- За Кутузова Михаила.

"Вы можете проголосовать за любой аэропорт! Не только в своем регионе! Любой город! В каком-то отношении этот проект связывает страну", — отмечает секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Национальный конкурс набирает высоту — это заключительный этап. 47 аэропортов и для каждого — список имен финалистов. Правда, за некоторые из них придется побороться! Так, например, имя первого императора в названии воздушной гавани хотят видеть сразу в трех регионах – Санкт-петербургский аэропорт Пулково, аэропорт Астрахани и аэропорт Воронежа. В числе самых популярных и выдающийся – Менделеев. На его имя претендуют казанский аэропорт Бегишево, тюменский Рощино и московский Шереметьево. Сразу четыре аэропорта будут конкурировать за имя маршала Жукова – волгоградский, калужский, екатеринбургский Кольцово и московский Домодедово.

Интерактивная экскурсия в прошлое. Под музыку в стиле хип-хоп. Это Тюмень, где даже в обычном рейсовом автобусе обсуждают и выбирают имя своему аэропорту.

"Я сегодня зашла в автобус после учебы. А там читают рэп и рассказывают о достопримечательностях города и знаменитостях. Было очень интересно", — признается студентка.

В Нижнекамске над новым именем в буквальном смысле "химичат". Международный аэропорт Бегишева могут назвать в честь нефтяника Николая Лемаева.

Всего в списке финалистов — 124 фамилии. Это летчики, космонавты, путешественники, инженеры и спортсмены. Теперь аэропорт, а значит и регион начинается с имени.

"Меня сейчас много спрашивают, а кто достоин этого из спортсменов? Есть масса имен прекрасных, выдающихся спортсменов!" – подчеркивает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Шостакович, Ростропович, Чайковский. У нас действительно очень много композиторов и исполнителей. Их хватит на все аэропорты", — заверяет народный артист России, джазмен и саксофонист Игорь Бутман.

Один голос, один аэропорт, одно имя. Сделать свой выбор можно до 30 ноября.