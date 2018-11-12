Сайты "Кэшбери" заблокированы судом, но организаторы советуют вкладчикам не унывать

Несколько часов назад суд в Ростове-на-Дону постановил блокировать сразу два сайта скандальной кампании "Кэшбери". Информация, которая размещается на этих площадках, признана запрещенной к распространению на территории России. Центробанк считает "Кэшбери" одной из крупнейших финансовых пирамид в новейшей истории России. Потенциальный ущерб оценивается примерно в 3 миллиарда рублей.

В деле о блокировке сайтов "Кэшбери" ответчиком выступает Роскомнадзор. Сама пирамида формально не является стороной процесса. И все же, это первое дело, в котором "Кэшбери" — фигурант.

Иск против "Кэшбери" возбудила прокуратура Кировского района Ростова. "Они должны иметь соответствующую лицензию на территории РФ. Было установлено, что данная организация была зарегистрирована на территории Лондона и соответствующих лицензий в банке не получала", — отметил помощник прокурора Александр Ходаков.

Среди полумиллиона человек, которых от Лондона до Ростова охватила "кэшбери — лихорадка" — эта семья. Молодые ютятся у бабушки с дедушкой. Чтобы стать так называемыми инвесторами "Кэшбери", взяли солидный кредит в банке".

Как раз накануне лицо кампании Артур Варданян выступил с новым видеообращением. Он витиевато объяснил, чтобы претендовать на выплаты, нужно пройти так называемую процедуру верификации.

Вернуть деньги Варданян и не обещает. Рекомендует вкладчикам продавать свои аккаунты. Вопрос даже не в том, кто их купит. Значительная часть вкладчиков, словно под гипнозом, продолжает выполнять инструкции Варданяна.

"У Варданяна именно секта. Чем отличается секта от финансовой пирамиды — в том, что секта не упускает, там есть какие-то то обучающие программы. То есть она полностью вытесняет круг друзей, семью. У Варданяна в таком направлении, как я понимаю, все развивается. У него есть тренинги на сплоченность группы, какие-то поощрения. Мол если ты будешь с нами, все у тебя будет хорошо", — пояснила психолог Алиса Метелина.

Офис "Кэшбери" в Ростове — перестал существовать, уже и табличка снята, но обманутые инвесторы, похоже, готовы снова обманываться. Местные СМИ уже пишут о новых пирамидах. Мы съездили по одному из адресов. Решение о блокировке сайтов "Кэшбери" вступит в силу не позднее 16 декабря.

Скриншоты — единственное, что могут успеть сделать те вкладчики "Кэшбери", у которых доступ к своим аккаунтам пока есть. Чтобы, не имея договоров, чеков, хотя бы так подтвердить факт своего финансового участия в пирамиде.