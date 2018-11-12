Полиция Германии раскрыла крупнейший заговор неонацистов
Они подражали солдатам Верхмата, мечтали избавить Европу от мигрантов и планировали массовое убийство политиков с левыми взглядами. Уголовная полиция Германии, утверждают газеты, раскрыла крупнейший заговор неонацистов. 200-ти бойцов и ветеранов элитных подразделений готовили военный переворот. Вся история настолько напоминает киносценарий, что следователи поначалу сочли ее фантазией подвыпивших офицеров. Что выяснилось в результате?
"День-Х", тайные встречи, закрытые группы в соцсетях и мессенджерах, планы ликвидации политиков. Статья в журнале Focus рисует жуткую картину заговора неонацистов в немецкой армии. В подпольную группу входило около 200 человек — офицеры вооруженных сил и спецназа KSK. В составленном ими "расстрельном списке" — имена лидера левых Дитмара Барша, министра иностранных дел Мааса, бывшего федерального президента Гаука.
"По сообщениям свидетелей, военные на личных встречах и в чат-группах обсуждали конкретные плана на случай наступления "дня X". Политиков, вызывающих у участников группы осуждение, планировалось вывезти в определенное место с целью убийства. Кроме того, военные якобы подготовили секретные хранилища оружия и топлива", — пишет Focus.
Поводом для массовой проверки Бундесвера стал скандал, разразившийся в мае прошлого года, когда в венском аэропорту при попытке забрать пистолет, спрятанный в туалете, был задержан обер-лейтенант Франко А. В его часть прибыла инспекция во главе с Фон дер Ляйен. Госпожа министр обороны тогда вышла из казармы в шоке — в комнате офицера ей показали нарисованного на стене солдата Вермахта и муляж МР40.
"Вермахт ни в какой форме не является основоположником традиций для Бундесвера, — отметила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. — Каким образом в этом помещении оказались "экспонаты Вермахта"?".
В результате обыска были найдены улики, указывающие на то, что целью обер-лейтенанта было осуществление серии терактов, с тем, чтобы спровоцировать немцев на агрессию в отношении мигрантов. В связи с подозрением, что он не мог действовать один, органы начали прочесывать Бундесвер. Теперь выяснилось, что, как минимум, один сотрудник военной контрразведки, сливал информацию.
Еще одна цитата издания: "Работе следователей федеральной уголовной полиции, судя по всему, в значительной степени мешал 42-летний подполковник военной разведки Германии, против которого прокуратура Кельна возбудила уголовное дело. Подозреваемый якобы предупреждал наиболее авторитетных членов спецназа, руководивших закрытым сообществом военных, о предстоящих обысках".
Не успела Германия переварить сообщения о том, что для отправки 8 тысяч солдат Бундесвера на учения НАТО в Норвегию, понадобилось наскребать бронежилеты и танки со всей страны, как тут новый удар по невысокой репутации армии. Впрочем, это только одни из симптомов более масштабной общественного явления, если не сказать болезни. Бундесверовских заговорщиков немецкие СМИ относят к числу "препперов" — людей, готовящихся к концу света, краху цивилизации, неважно, по какому сценарию он пройдет: астероид, супер вулкан, ядерные боеголовки или вирус зомби. Важно — стволы, консервы, спички, батарейки и хоть какой-то план действий.
Идея выживания в Апокалипсисе не признает границ, отделяющих друг от друга социальные или профессиональные группы — все они охвачены ей более-менее равномерно. Опасное отличие силовиков, убежденных в неизбежном наступлении "часа Х", состоит в том, что у них значительно больше возможностей придать этому не случайный, управляемый характер.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов
- Потолок в минском ТЦ рухнул на продавщицу цветов
- Цеповяз рассказал о происхождении скандальных фото
- Донбасс выбрал лидеров
- В Москве жестоко избита пожилая женщина. Видео
Самое читаемое
-
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью
- Алла Пугачева сообщила о своей болезни
- Без лекарств: медики нашли простой способ снизить давление
- Семья с маленькими детьми насмерть отравилась грибами
- Известная актриса умерла в 45 лет из-за болезни
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Lehman Brothers 10 лет спустя: каким будет новый финансовый кризис?
- 8 самых сильных пожаров в современной истории
- Alibaba поставила новый рекорд
- Делевереджинг по-китайски: кто страдает больше других?
- Goldman Sachs: мир столкнется с дефицитом нефти в 2020-е годы из-за низких инвестиций в разработку новых месторождений
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы жестоко избил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально
- Москва вошла в десятку лучших городов мира
- "Стромынка" соединит Большое кольцо с красной веткой столичного метро
- "Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева
- Темой недели итальянской кухни в Москве будет средиземноморская диета
- Москвичи решат, кому отдать столичный туристический "Оскар"
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"