Полиция проверяет снимавших огненное сальто в Москва-реку

Столичная полиция проверяет видео во всех смыслах контрастного купания в Москве-реке. Пытаясь разжечь интерес к себе, называющие себя каскадерами, "влогеры", облили напалмом куртку одного из жаждущих славы смельчаков и подожгли. Слава длилась даже не минуту — прыгать с Крымского моста в ледяную воду пришлось практически сразу.

Вечер, Крымский мост в центре столицы. У ограждения трое смотрят вниз. Через секунду один перемахивает через перила.

— Алле, корабля нет внизу?

Чем дальше, тем больше пугает происходящее в кадре. Приятели поджигают того, кто стоит за ограждением.

— Горю?

Еще несколько секунд и молодой человек прыгает вниз. Эти кадры опубликовал у себя на странице каскадер Игорь Панин. Судя по комментарию, к происходящему он имел самое непосредственное отношение.

— Мы сделали это, все класс! Позже покажу, как было, не пропусти.

Как, а главное, что это было, мы решили выяснить у самого каскадера Панина. Однако он, видимо поразмыслив, от участия в этой истории открестился.

"Меня там не было на площадке, мне мои ребята, молодые каскадеры скинули материал, который есть. Откуда он у них взялся, как это все происходило, мне никто ничего не рассказал. Это была съемка, для чего-то, кому-то надо и горящий человек прыгнул с моста. В нашем понимании ничего особо сложного нет", — говорит постановщик трюков Игорь Панин.

А вот профессиональные каскадеры позицию Панина не разделяют. Подобные выходки, по их мнению, не имеют ничего общего с рискованной профессией.

"Это не трюк, это просто глупый прыжок ни к чему не обязывающий и непонятно, для чего сделанный. Выпили, курнули, разбежались, головой об стенку ударились, удивили друг друга, на этом все и заканчивается", — отметил президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков.

Стоит ли говорить, что никаких разрешений на осуществление этого "зажигательного" прыжка у его исполнителей не было.

Высота около 30 метров, температура воды всего 2 градуса и всего несколько секунд свободного падения, которые даже для профессионального каскадера могут стать последними в жизни.

Но прыгал, как выяснилось не профессионал, скорее, наоборот, дилетант — 22-летний уроженец Луганской области Виктор Подкуйко. Видео он позже сам разместил в социальной сети. Себя Подкуйко называет, модным сейчас словом "влогер", и уже не в первый раз шокирует подписчиков опасными и откровенно глупыми поступками.

— Мы контент будем снимать? У тебя 40 тысяч подписчиков уже. Пошел!

Сальто в Москва-реку еще не самое шокирующие. Вот он в киевском метро вместе с товарищем, ложится под прибывающий поезд. Свои игры со смертью обязательно фиксирует и выкладывает в Сеть. Причина понятна — лайки, то есть популярность. И о нем узнали. Даже позвали на телешоу. Пытались вразумить молодого экстремала. Не на того напали.

"Мне абсолютно все равно, что вы там рассказываете, особенно на заднем ряду, ваша жизнь никому не интересна. — На маму тебе тоже все равно? — На кого? — На маму, на папу тоже все равно? — Да мне все равно.

Ему бы к врачу, голову проверить — экстремальные трюки бесследно не проходят. Но с обследованием, похоже, придется повременить. Выходкой Подкуйко, на Крымском мосту, уже заинтересовалась московская полиция.